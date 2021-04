O adeus ao mestre Banni Cavalcanti

Share it

Faixa-preta de Carlson Gracie e fundador da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), mestre Banni Scovsck Cavalcanti dos Santos faleceu na última terça-feira, dia 6 de abril, vítima do Covid-19. Internado na UTI, o professor lutava contra o vírus desde o dia 1° de abril. Ele deixa esposa, seis filhos e quatro netos, além de um legado no esporte potiguar que jamais será esquecido.

Campeão de Vale-Tudo e conhecido organizador de seminários por todo o território brasileiro, Banni, faixa-vermelha-e-branca,

foi um dos maiores divulgadores do Jiu-Jitsu no Rio Grande do Norte e viria a fundar uma das primeiras federações de Jiu-Jitsu por lá.

Nós de GRACIEMAG deixamos nossas condolências e desejamos força a todos os familiares e amigos do mestre Banni Cavalcanti. Oss!