Líder da Gracie Humaitá Rio Grande do Norte, Ronaldo Aoqui gravou uma aula exclusiva para os leitores GRACIEMAG, com suas entradas favoritas no triângulo.

Com o auxílio da esposa faixa-preta Candice Aoqui, Ronaldo mostra os detalhes para chegar na finalização, com movimentações capazes de anular a reação do oponente, abrindo fácil caminho para o bote no triângulo.

Confira no vídeo abaixo os cinco ataques de Ronaldo Aoqui e estude com atenção. Oss!