Carlos Gracie Jr e as lições dos 35 anos da Gracie Barra

A equipe Gracie Barra, capitaneada pelo mestre Carlos Gracie Jr., completa 35 anos neste 2021. Sua missão de espalhar o Jiu-Jitsu por todos os cantos do planeta segue viva, e seus professores levam consigo não só as lições do mestre, mas toda a filosofia do Jiu-Jitsu como base.

Para marcar a data histórica, mestre Carlinhos lembrou os principais direcionamentos da equipe em carta aberta, para que as gerações futuras possam se espelhar nas mais de três décadas da escuderia que mais cresce no mundo. Confira nas linhas abaixo:

“Há 35 anos, a Gracie Barra era fundada com base no trabalho em equipe e fortalecimento do espirito de família. Encorajamos nossos alunos a lutar uns pelos outros tanto quanto eles lutam por si mesmos.

“Trabalhamos duro para criar um ambiente de excelência, tendo o respeito mútuo como elemento fundamental do nosso convívio. O resultado é uma comunidade global, de milhares de pessoas, que entendem que juntos somos mais fortes, e que trabalham todos os dias para levar o Jiu-Jitsu para todos.

“Neste momento de comemoração, eu me lembro de muitas das lições que aprendi com meu pai. Ele me ensinou que o Jiu-Jitsu é uma ferramenta poderosa para desenvolvermos pessoas melhores. Aprendi que, através de ações disciplinadas e tendo coragem para sonhar, a nossa arte marcial poderia causar um impacto positivo no mundo.

“Eu acordo todos os dias com um profundo sentimento de gratidão e apreciação por cada um de vocês. O que estamos construindo juntos é memorável e será lembrado por muitas gerações.”

Carlos Gracie Jr.