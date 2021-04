Campeão mundial de Jiu-Jitsu, Matheus Gabriel luta por 10 mil dólares neste sábado

Share it

Neste sábado, dia 3 de abril, Matheus Gabriel vai lutar pelo prêmio de 10 mil dólares da Evolve Ur Game (EUG), que ocorre em Las Vegas, Nevada. O torneio de Jiu-Jitsu será em formato de GP e contará com outros sete atletas como Marcio André (Nova União), Kennedy Maciel (Alliance), Johnny Tama (Alliance), Gianni Grippo (Alliance), Isaac Doederlein (Alliance), Johnatha Alves (AOJ) e Andy Murasaki (Atos).

Matheus está empolgado para o desafio e, principalmente, feliz por ver o Jiu-Jitsu tomar proporções maiores como esporte profissional. Ele, que já venceu Marcio, Kennedy e Johnatha, analisa seu primeiro desafio competitivo em 2021.

“Esse Grand Prix está bem difícil porque tem muitos atletas bons. São os melhores do peso-pena e leve! Acho que haverão estratégias diferentes, pois as regras do evento serão diferentes. A luta vai durar bem menos tempo, somente sete minutos, então vai contar muito com a estratégia. Não dá para errar”, diz Matheus, antes de contar qual será seu diferencial.

“Eu sempre faço o que preciso fazer em meus treinos. É treinar, fazer posições, mas agora eu trabalhei muito melhor a minha preparação física. Esse será meu diferencial. Vai pegar fogo, não vai ter para onde correr. O GP vai ser lindo e irado para o público ver os melhores atletas em combate”, aposta.

O campeão mundial da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) fala também como funciona sua dieta e conta o que mais gosta de comer antes de treinar. O faixa-preta da Checkmat é acompanhado por Nathalia Chantre, nutricionista especializada em atletas da arte suave.

“Minha alimentação está ótima! Eu tenho a Nathalia Chantre como minha nutricionista e ela me acompanha sempre. Ela faz mágica! Eu perdi bastante peso para descer para o peso-pena e, quando você tem o acompanhamento de um profissional, fica bem mais fácil e sadio para qualquer atleta. Cortar peso não é fácil, é um sacrifício. Eu me sinto muito bem com a dieta que estou fazendo. Meu lanche preferido antes do treino de Jiu-Jitsu é, sem dúvidas, uma tapioca com ovo. Isso faz parte da minha dieta desde sempre e eu curto muito antes dos treinos”, revela o craque.

Matheus, que já tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de sua carreira, começa a investir em assessoria de imprensa. Para o atleta, é importante cuidar da parte de mídia.

“Agora com esse investimento que fiz, era o que faltava para mim. É o ideal para qualquer atleta ter alguém que cuide da sua mídia. Estou muito feliz por ter um time que cuida da minha carreira. A minha assessoria vai criar bastante conteúdo voltado para os meus fãs, é apenas o começo. Fiquem ligados”, encerra.