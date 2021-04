Vídeo: Gregor Gracie ensina três ataques da guarda aberta no Jiu-Jitsu

Share it

Em visita ao nosso GMI Kléber Buiú, na Gracie Barra Parque Olímpico, o faixa-preta Gregor Gracie mostrou suas posições favoritas da guarda aberta, com fundamentos e ataques.

Na aula, seleta para os alunos da filial, Gregor mostrou como gosta de dominar as mangas e gola do adversário, para armar suas raspagens e finalizações de acordo com a movimentação do oponente, sempre com um leque de opções para atacar de forma segura, prezando pelo controle antes da finalização.

Confira a aula no vídeo abaixo!