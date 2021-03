Murillo Neto e o saldo positivo das melhorias na GB Praia: “O segredo é treinar”

Share it

Todo bom faixa-preta sabe o momento certo de, na hora do aperto, se arrumar e planejar o próximo passo, mesmo sob pressão. Para o nosso professor GMI Murillo Neto, exímio treinador e gestor de academias, as lições de uma vida dedicada ao ensino trouxeram o sucesso para Gracie Barra Praia, academia que toca ao lado do também faixa-preta Gustavo Ximu.

Com a chegada da pandemia, que bateu forte nas academias de todo o mundo, Murillinho tratou de reestruturar a academia em vários aspectos, colhendo frutos do seu planejamento estratégico no último Rio Open, com vários pódios computados para a equipe. O professor avaliou o saldo:

“Não tem segredo, é vestir a armadura e vir treinar”, disse Murillo. “Com a suspensão dos treinos e competições por conta do coronavírus, o problema veio direto na nossa raiz. Nossas sessões de sparring a preparação técnica não são replicáveis de forma remota, mas voltamos com os treinos seguindo as normas de segurança e demos a volta por cima.”

A visão de Murillo, como competidor e formador de campeões, trouxe para os alunos da academia uma base sólida para enfrentar não só o desafio da pandemia, mas o complicado retorno ao cenário competitivo de alto nível. As mudanças não podem vir do dia para noite. Toda restruturação veio em médio prazo, planejando os próximos passos com cautela e organizar tudo, com uma mente campeã regendo as ações.

Siga o exemplo do professor Murillo Neto, aprenda com as adversidades, não descanse e planeje seu amanhã com ainda mais vontade de vencer. Oss!