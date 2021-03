Vídeo: Francis Nganou nocauteia por cinturão e Vicente Luque finaliza no UFC 260

Share it

O UFC 260 rolou na noite desse sábado, dia 27 de março, e trouxe fortes emoções para os fãs do MMA. Na luta principal, Francis Nganou faturou o cinturão dos pesos pesados ao nocautear Stipe Miocic. Já na coprincipal, Vicente Luque mostrou seu Jiu-Jitsu e finalizou o ex-campeão Tyron Woodley com um triângulo de mão.

Francis Nganou fez história no octógono mais famoso do mundo. No primeiro assalto, o camaronês manteve constante pressão sobre o campeão, que por sua vez tentava evadir o ímpeto do desafiante. Foi aos 52s do segundo round que, com um direto de esquerda, Nganou liquidou a fatura, ao levar Miocic ao nocaute. Nganou conquistou a cinta dos pesos pesados e se firmou na história da organização como o primeiro campeão africano da categoria.

Na luta coprincipal, Vicente Luque encarava o maior adversário de sua carreira. Frente-a-frente com Tyron Woodley, ex-campeão dos meio-médios, o brasileiro não se deixou abalar. Com golpes que minaram a resistência do americano, não demorou muito para Luque ver seu adversário derrubado. Uma vez no chão, Vicente não perdeu tempo e encaixou um justo triângulo de mão, que lhe rendeu os três tapinhas e a vitória na disputa.

Confira abaixo os melhores lances do evento e os resultados completos!

UFC 260

Las Vegas, Nevada

27 de março de 2021

Francis Ngannou nocauteou Stipe Miocic aos 52s do R2

Vicente Luque finalizou Tyron Woodley no triângulo de mão aos 3min56s do R1

Sean O’Malley nocauteou Thomas Almeida aos 3min52s do R3

Miranda Maverick venceu Gillian Robertson na decisão unânime dos jurados

Jamie Mullarkey nocauteou Khama Worthy por nocaute aos 46s do R1

CARD PRELIMINAR

Alonzo Menifield finalizou Fabio Cherant no Von Flue Choke a 1min11s do R1

Abubakar Nurmagomedov venceu Jared Gooden na decisão unânime dos jurados

Michal Oleksiejczuk venceu Modestas Bukauskas na decisão dividida dos jurados

Omar Morales venceu Shane Young na decisão unânime dos jurados

Marc-André Barriault venceu Abu Azaitar no nocaute técnico aos 4min56s do R3