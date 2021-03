Os preparativos de Ricardo Evangelista para sua estreia no MMA

Share it

Aos 35 anos, nosso GMI Ricardo Evangelista mira uma carreira de sucesso no MMA, levando consigo a bandeira do Jiu-Jitsu. Contratado recentemente pelo Fury Fighting, o lutador irá estrear nas artes marciais mistas no próximo dia 18 de abril, contra o norte-americano John Clay.

“Já estava treinando há algum tempo, ajudei o Derrick Lewis para sua última luta e no mês passado iniciei o meu camp. Treino todos os dias pela manhã, a noite continuo treinando Jiu-Jitsu com os meus alunos e 3 vezes na semana eu faço treinamento físico. Tenho certeza que estarei pronto para essa luta”, afirmou o faixa-preta.

Competidor das categoria pesadíssimo, Evangelista pretende realizar a sua estreia no MMA na divisão mais pesada do esporte, no Fury 45, em Houston, Texas:

“Vou estrear como peso pesado no MMA. Não me senti confortável para estrear na categoria de baixo, onde eu teria que perder bastante peso. Como é tudo muito novo, ainda sinto dificuldade em conectar os golpes no solo, mas tenho certeza de que isso é uma questão de tempo e muita prática”, explica ele.

Apesar da transição, Ricardo afirma que pretende continuar competindo no Jiu-Jitsu, tanto na categoria adulto quanto na master. Um de seus principais parceiros de treino é Derrick Lewis, um dos maiores nomes do UFC na divisão peso-pesado atualmente. Questionado sobre os preparos para essa estreia, Evangelista garantiu que está pronto:

“Esse é um sonho que demorou bastante para começar a tomar forma. Espero que tudo dê certo e que essa nova caminhada seja longa e duradoura. Estou treinando com um dos melhores treinadores de Houston, Krubob. Estou confiante, mas sei que tenho muito que melhorar. Se tudo der certo quem sabe eu não consigo conectar um bom golpe e ganhar a primeira luta por nocaute?”, especulou o atleta.

Evento com transmissão exclusiva do UFC Fight Pass, o Fury Fighting 45 conta ainda com duas disputas de cinturão, além da esperada estreia de Ricardo Evangelista no MMA.