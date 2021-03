Vitor Terra ensina finta na gola com armlock no Jiu-Jitsu

Share it

Com o tatame montado no quintal da Casa Guaraviton, o camp Gracie Terra Experience trouxe os ensinamentos do nosso GMI Vitor Terra para os amantes do Jiu-Jitsu. Desta vez, o professor ensina um ataque para alcançar o armlock e finalizar seu adversário.

O movimento se inicia no cem quilos e faz uso de uma finta de estrangulamento para levar o incauto oponente a tentar uma defesa. Com o ombro aberto para uma finalização, Terra rapidamente encaixa o armlock e recebe os três tapinhas do adversário.

Confira a aula no vídeo abaixo!

* Entre para o time GMI! *