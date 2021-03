Roger assina com a BRAUS e você ganha lições de Jiu-Jitsu

Share it

Muito bacana saber que o grande ídolo Roger Gracie é o novo garoto-propaganda da marca BRAUS, nossa parceira de longa data. Para celebrar essa espetacular união de forças no mercado do Jiu-Jitsu, GRACIEMAG vai relembrar lições fundamentais que Roger nos ensinou ao longo de sua carreira. Uma lição por dia ao longo de uma semana, todas postadas no Insta @graciemagoficial.

Confira em primeira-mão a primeira lição da sequência. Com a palavra, Roger Gracie: “Sempre que alguém estranha o meu temperamento tranquilo, eu costumo dizer ‘perder o controle é perder a luta’. Se o sujeito que está sofrendo um golpe decide se debater de qualquer maneira para sair da posição, ele está simplesmente se movimentando a favor do ajuste do golpe. O bom lutador deve ser paciente. Se você se debater, vai perder oxigênio mais rápido e pode tomar decisões precipitadas. Começar a nadar de qualquer jeito pode levar um náufrago ainda mais para o fundo. Agora, se ele estiver tranquilo, pode chegar à tona com facilidade.”