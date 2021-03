Últimas horas para se inscrever no Abu Dhabi World Pro 2021; veja detalhes

Share it

Essa é para você que quer se testar em alto nível no Jiu-Jitsu, num dos mais prestigiados eventos do mundo. O Abu Dhabi World Pro, que acontece nos Emirados Árabes e já coroou feras como Marcus Buchecha, Rodolfo Vieira, Gabi Garcia e Bia Mesquita, volta em 2021, após seu hiato de controle da pandemia, para realizar mais um grande torneio.

As disputas rolam entre os dias 6 e 9 de abril, mas as inscrições chegam muito perto do fim, com prazo máximo para esta quinta-feira, dia 25 de março. Para não perder a chance de se testar contra os melhores lutadores do mundo, clique aqui e inscreva-se agora.

Vale lembrar que, além do ouro e da glória aos campeões do Abu Dhabi World Pro, prêmios de até 10 mil dólares serão entregues aos campeões, da faixa-azul à faixa-preta, entre juvenis e masters. Para saber mais acesse o site https://events.uaejjf.org/ . Oss!