Ruan Nascimento e seu “estrangulamento proibido” na Copa Podio

Aluno do GMI Wilson Ulhoa, da CTE Domo, Ruan Nascimento levantou algumas sobrancelhas na última edição do evento de Jiu-Jitsu Copa Pódio. Durante um dos duelos da noite, o faixa-roxa finalizou seu oponente com um golpe conhecido como “estrangulamento gerbi”, que curiosamente se tornou proibido na modalidade.

O movimento é uma variante da gravata peruana que ganhou seu nome através da judoca israelense Yarden Gerbi, que utilizou a técnica para finalizar sua oponente em apenas 43 segundos. Com o adversário na posição de quatro apoios, o golpe consiste no uso da sua própria lapela para estrangular enquanto aumenta a pressão do movimento com as pernas.

Confira o lance de Ruan Nascimento no Purple Game Nationals da Copa Pódio!