Jorge Britto avalia campanha no Rio Open 2021 e longevidade no Jiu-Jitsu

Nosso GMI Jorge Britto, da Jiu-Jitsu For Life Team, mostrou a que veio no Rio Open 2021. Na divisão de faixa-preta master 3, Jorge conquistou o bronze dos meio-pesados na disputa com kimono e, no dia seguinte, lutou com garra e faturou o ouro da categoria sem pano.

Logo após receber a medalha dourada, o faixa-preta conversou com GRACIEMAG e falou sobre as expectativas que teve para o evento, como se sente com os resultados obtidos e ainda deixou alguns ensinamentos sobre preparo e perseverança.

Confira no vídeo abaixo!

