Share it

Nosso GMI à frente da Gracie Barra Curitiba, Rodrigo “Pimpolho” Fajardo conversou com GRACIEMAG sobre a longevidade no Jiu-Jitsu competitivo. “A alma do negócio é a paixão pelo esporte e pela competição”, disse o faixa-preta.

No vídeo abaixo, Rodrigo compartilha com você, atento leitor, a mentalidade necessária para se manter ativo e bem-sucedido no Jiu-Jitsu.

Confira!