Neiman comenta novos ares e treinos com Rafa Cordeiro

Campeão pan-americano de Jiu-Jitsu (com e sem kimono), o astro do Bellator Neiman Gracie (10v, 1d) tem curtido novos ares na Califórnia. Em papo com nossa equipe, o filhão de mestre Marcio “Macarrão” Stambowsky falou de seus treinos atuais, sob os cuidados de Rafael Cordeiro, e dos planos para sua luta, no dia 2 de abril, contra Jason Jackson. Confira!

GRACIEMAG: O que vê no seu caminho nesta temporada, Neiman?

NEIMAN GRACIE: No dia 2 de abril vou lutar com Jason Jackson. E acredito que vencendo essa luta a próxima já será uma disputa de título pelo Bellator. Minha inspiração segue a mesma desde 2013, quando comecei no MMA: me tornar um campeão, e ser um exemplo positivo para as futuras gerações da família. Desde que vi o Royce em ação tenho essa paixão, desde criança mesmo. Agora é seguir trabalhando, procurando sempre evoluir e ajudar o máximo de pessoas que eu puder.

O que acha do estilo do Jackson?

Acho ele um lutador completo, um cara duro, bom de boxe e ótimo em defesa de queda. Mas espero vencer por finalização, mais uma vez.

Quem seriam seus ídolos no MMA?

Renzo, Royce, Murilo Bustamante, Rodrigo Minotauro, Demian Maia e Paulão Filho, entre outros. São caras que sempre representaram o Jiu-Jitsu de modo muito competente e consistente.

O que pesou nessa sua mudança para a Califórnia? Tem curtido?

Estou gostando muito. É de fato uma vida completamente diferente da que eu levava em Nova York. Depois que tive a minha filha, vi como seria importante para ela essa mudança. Então pensando nela, e na qualidade de vida que ela teria, decidi me mudar para um lugar mais quente e de praia. E acho que acertamos, não tem lugar melhor que a Califórnia.

E os treinamentos, como ficaram?

Passei a treinar na Kings MMA, em Huntington, com mestre Rafael Cordeiro. E sempre que posso vou visitar meu tio Renzo e tomar umas aulas.

Já bateu de frente com o Mike Tyson aí nos treinos?

Não sei por quê, mas o Tyson não gosta que eu abrace a cintura dele (risos). Tenho aprendido muito com todos aqui, mal posso esperar para mostrar minha evolução.