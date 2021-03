Gordon Ryan assina com One Championship, evento de MMA

Share it

Três vezes campeão do ADCC, Gordon Ryan assinou com o One Championship, organização asiática de MMA. No anúncio, feito através de suas redes sociais, o atleta informou ainda que está focado para o ADCC 2022 e que não possui intenção de migrar para o esporte de luvinhas, mas que caso isso mude, estreará “por sua nova casa, no One”.

Com seus 24 anos, Gordon impressiona com seu currículo no Jiu-Jitsu sem kimono. Além das conquistas pelo ADCC, o atleta detém títulos mundiais sem kimono pela IBJJF e derrotou alguns nomes de destaque, como Marcus Buchecha, Patrick Gaudio e Roberto Cyborg.

O interesse do americano pelo MMA não é novidade. Ryan mencionou anteriormente que visava uma entrada nas artes marciais mistas após conquistar seus objetivos no grappling. Em uma entrevista dada no ano passado, John Danaher, professor de Gordon Ryan, informou que buscava dissuadir o atleta de fazer a transição. Segundo Danaher, o esporte precisa de grandes atletas para aumentar sua popularidade e, consequentemente, sua rentabilidade.

Ao ingressar no One, Gordon se junta a grandes nomes do Jiu-Jitsu que fizeram a transição para as artes marciais mistas, como Buchecha e seu companheiro de equipe Garry Tonon, além do campeão mundial de kimono e veterano Bibiano Fernandes. A organização ainda não divulgou a data de estreia do americano pelo evento ou possíveis adversários para o grappler.