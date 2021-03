Rio Open de Jiu-Jitsu 2021: Gabi Pessanha fatura ouro duplo; Erich e Yatan fecham no masculino

Share it

Luta interrompida no Rio Open de Jiu-Jitsu 2021. O árbitro indica o centro do tatame para as finalistas do absoluto faixa-preta adulto. Gabi Pessanha perde por duas vantagens no placar para Izadora Cristina. “Puxa a gola e vai no triângulo”, disse Márcio de Deus, sem colocar nenhum volume na voz, para que a pupila da Infight desse o bote inesperado na adversária.

Luta reiniciada na guarda fechada. Gabi por baixo e Izadora já defende o ombro, que quase foi posto dentro da guarda no recomeço da luta. Foi inevitável. Mesmo esperando o bote, Izadora acabou no triângulo de Gabi que escalou rápido com o quadril e pernas. Iza brigou valente, faltavam três minutos no relógio e Gabi fraquejou nas pernas em certo momento. Contudo, a pérola da Cidade de Deus fez novo ajuste, afastou o corpo e subiu o quadril firmando a pressão, forçando os três tapinhas da adversária.

A luta citada nas linhas acima foi a última do adulto faixa-preta, categoria que rolou nesse sábado, dia 20 de março, no terceiro dia de disputas de kimono realizadas na Arena da Juventude, em Deodoro, Rio de Janeiro.

Antes, craques de várias equipes duelaram pelas medalhas douradas nas finais de divisões de peso. Contudo, no absoluto masculino, os campeões seriam definidos antes da finalíssima. Yatan Bueno e Erich Munis ficaram um de cada lado da chave no aberto. Yatan finalizou suas três lutas da chave, enquanto Erich finalizou duas. Após os compromissos batidos nas semifinais, Yatan teve o braço erguido, mas os atletas fecharam o todo do pódio para a Alliance/DreamArt

Outros nomes de peso fizeram a festa no Rio Open. Confira quem levou o ouro em cada categoria, no masculino e feminino, e fiquei ligado na GRACIEMAG neste domingo, dia 21, para o histórico Rio Open Sem Kimono, primeiro torneio da CBJJ a valer chaves de calcanhar e cruzadas de perna no adulto faixa-preta. Oss!

Masculino

PLUMA: Wesley Souza Santos venceu Jonas Lisboa Pereira

PENA: Leonardo “Cascão” venceu Alex Sodré por 13 a 4 nos pontos

LEVE: Victor Nithael venceu Jonata Gomes nos pontos

MÉDIO: Alexandre “Robinho” de Jesus venceu Ygor Rodrigues por 2 a 0 nos pontos

MEIO-PESADO: Mauricio de Oliveira venceu Rafael Paganini

PESADO: Leon Brito venceu Matheus Godoy

SUPER PESADO: Anderson Munis e Erich Munis fecharam para a Alliance

PESADÍSSIMO: Erberth Santos de Mesquita venceu Pedro Alex “Bombom” nos pontos

ABSOLUTO: Yatan Bueno e Erich Munis fecharam para a Alliance

Feminino

GALO: Jessica Coelho venceu Mariana Rolszt por 3 a 1 nas vantagens

PLUMA: Gabriela Meireles Fechter foi campeã sem adversárias na chave

PENA: Bia Basilio finalizou Thauany Xavier no armlock

MÉDIO: Natália Zumba finalizou Ludmila de Araujo na kimura

MEIO-PESADO: Izadora Cristina finalizou Keila Rosa no armlock

SUPER PESADO: Gabi Pessanha finalizou Victoria Amaral no armlock do triângulo

ABSOLUTO: Gabi Pessanha finalizou Izadora Cristina no triângulo