Márcio André ensina defesa do berimbolo com passagem de guarda no Jiu-Jitsu

A aula de hoje é para você, intrépido atleta do Jiu-Jitsu, que se enrola ao ser enroscado no berimbolo. Para resolver os seus problemas e ainda te colocar em posição de vantagem, escalamos a aula de Márcio André, da Nova União, como antídoto.

Atleta da nova geração com muita experiência no assunto, Marcinho nunca temeu o jogo de berimbolo. Sempre que o adversário faz o gancho e começa a buscar sua calça, Márcio se mantém calmo e analisa a posição do oponente, para assim aplicar sua técnica e usar o giro do adversário a seu favor.

Sem evitar o giro do berimbolo inimigo, Márcio aceita a pegada e a transição da posição, com as costas no solo para armar sua arapuca. Antes do giro ser completado, Márcio apoia a cabeça no chão e, sem levantar, empurra o adversário com o ombro para liberar a perna e chegar na lateral, contabilizando três pontos da passagem enquanto defende.

Ficou curioso? Confira o vídeo abaixo, estude os detalhes das pegadas e da posição, e nunca mais seja surpreendido no giro!