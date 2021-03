Charles do Bronx disputa cinturão dos leves no UFC 262, em maio

Share it

Após dois anos invicto no octógono mais famoso do mundo, Charles do Bronx finalmente disputará o cinturão dos pesos leves no UFC 262, no dia 15 de maio.

O anúncio foi feito através das redes sociais do evento na madrugada desta sexta-feira, dia 19 de março, e confirmou o americano Michael Chandler como adversário do brasileiro no confronto.

Charles do Bronx (30v,8d) vem de oito vitórias consecutivas no evento. Com 14 finalizações em sua trajetória no UFC, recorde na organização, o brasileiro teve seu triunfo mais recente sobre Tony Ferguson, na decisão unanime dos árbitros.

Já Michael Chandler (22v,5d) disputará o cinturão em sua segunda atuação pelo UFC. Ex-campeão do Bellator, o americano teve sua estréia na organização com um nocaute técnico sobre Dan Hooker na metade do primeiro round.

Marcado para o dia 15 de maio, o UFC 262 segue sem um local definido para sua realização. O evento confirmou também outros confrontos para a mesma noite. Confira abaixo:

UFC 262

Local a ser definido

15 de maio de 2021

Charles do Bronx x Michael Chandler

Tony Fergunson x Beneil Dariush

Priscila Pedrita x Gina Mazany

Viviane Araújo x Katlyn Chookagian

Alex Perez x Matt Schnell

Antonina Shevchenko x Andrea Lee

Shane Burgos x Edson Barboza

Jamie Pickett x Jordan Wright

Christos Giagos x Joel Alvarez