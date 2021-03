Gracie Terra Experience: Jiu-Jitsu e praia na Casa Guaraviton

Share it

“De quase oito bilhões de pessoas que existem no mundo, nosso convívio é muito pequeno. Todas as pessoas que passam nas nossas vidas são especiais”, disse o surfista big rider e faixa-azul de Jiu-Jitsu Carlos Burle, ao sintetizar em poucas palavras como foram seus dias na Casa Guaraviton, no camp Gracie Terra Experience, organizado pelo GMI Vitor Terra entre os dias 12 e 15 de março.

Foram três dias de atividades e treinos, com um dia de descanso, tudo isso na paradisíaca praia da Ferradura, em Búzios, Rio de Janeiro. Estudos em situação real de combate, como defesa de agressões, reação em automóvel e técnicas sem kimono foram alguns dos temas abordados no camp focado em defesa pessoal.

GRACIEMAG esteve no camp a convite da organização para acompanhar de perto as atividades. Treinos na praia e ao pôr-do-sol, música ao vivo e integração total dos atletas, completamente confinados na casa e no curto trecho de areia ao longo dos quatro dias, trouxe conhecimento e segurança aos participantes. Entre um treino e outro, um mergulho na piscina e um papo sobre Jiu-Jitsu, os dias passaram rápido na casa. No fim do camp, um treino de kimono e uma graduação surpresa entre os atletas, para marcar ainda mais a viagem na memória de quem lá esteve.

No vídeo abaixo, o GMI Vitor Terra deu o seu saldo da quinta edição do camp, os motivos da escolha da defesa pessoal como foco principal e mais detalhes sobre os dias na Casa Guaraviton, já com planos arrojados para a próxima edição. Confira!

* Entre para o time GMI! *