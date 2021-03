Vídeo: Felipe Preguiça ensina passagem da guarda-aranha no Jiu-Jitsu

Share it

Super campeão com habilidades raras como guardeiro ou passador, Felipe “Preguiça” Pena costuma levantar a torcida com manobras clássicas ou modernas, mas sempre eficientes.

Em vídeo registrado no Rio em 2014, durante as gravações do “The Team”, da Copa Podio, o craque formado pela Gracie Barra em Minas Gerais ensinou como passar de uma vez a guarda-aranha. A aula foi presenciada pelos alunos dos irmãos Moraes, na Ilha do Governador, e GRACIEMAG estava lá para coletar os detalhes com o campeão mundial.

Confira no vídeo abaixo os detalhes de pegada e postura de Preguiça e melhore o seu jogo.

