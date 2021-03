Rio Open de Jiu-Jitsu 2021: Confira os destaques inscritos

Share it

Agendado para os dias 18, 19 e 20 de março, o Rio Open de Jiu-Jitsu 2021 trará toda a emoção das disputas de kimono, aliado com a segurança e cautela dos protocolos de higiene para realizar um grande evento em meio à pandemia do Covid-19. Restrições severas para permanência na Arena da Juventude, em Deodoro, e lutas espaçadas em três dias mostram o cuidado da organização com seus atletas.

Com duelos em todas as categorias e faixas, a cereja do bolo fica para o sábado, dia 20, com os duelos da faixa-preta no adulto, tanto no masculino quanto no feminino. GRACIEMAG mergulhou na lista de inscritos e trouxe para você, fã de Jiu-Jitsu, os nomes com grandes chances de brilhar em suas respectivas categorias.

Para quem vai a sua torcida, amigo leitor? E quais serão os nomes de sucesso nos absolutos? Confira a lista e comente conosco!

Adulto / Masculino / Pluma

Atos Jiu-Jitsu Cleber Clandestino Double Five Tijuca Jessé Araújo GF Team Jorge Nakamura

Adulto / Masculino / Pena

Barbosa Jiu-Jitsu Matheus Onda Brazilian Top Team Leonardo “Cascão” Saggioro CT MR Yago Rodrigues GF Team Israel Almeida Nova União Alexssandro Sodré Nova União Raimundo Sodré

Adulto / Masculino / Leve

Atos Jiu-Jitsu Darlan Casaca CheckMat Jonata Gomes

Adulto / Masculino / Médio

CT MR Ygor Rodrigues GF Team Marlon Ferreira Nova União José Carlos Polengue PSLPB Cicero Costha Natan Chueng

Adulto / Masculino / Meio-Pesado

Alliance Rafael Paganini Atos Jiu-Jitsu Diogo Almeida Gracie Barra Rodrigo “Pimpolho” Fajardo

Adulto / Masculino / Pesado

GF Team Marcos Aurélio Junior Gracie Barra Marcelo Gomide

Adulto / Masculino / Super Pesado

Alliance Anderson Munis Alliance Erich Munis Nova União Haroldo Bunn Nova União Paulo Henrique da Silva

Adulto / Masculino / Pesadíssimo

Alliance Igor “Tigrão” Schneider Alliance Yatan Bueno GF Team Antonio Assef GF Team Pedro Alex “Bombom” Guigo JJ Erberth Santos Guigo JJ Otavio “Oreia” Serafim Templo JJ Fernando Camôles

Adulto / Feminino / Galo

Caio Terra Association Jessica Dantas Gracie Humaita Mariana Rolszt

Adulto / Feminino / Pluma

CheckMat Gabriela Fechter Gracie Humaita Mayara Bravo

Adulto / Feminino / Pena

Atos Jiu-Jitsu Bia Basilio Gracie Barra Thauany Corrêa

Adulto / Feminino / Leve

Alliance Natália Souza Nova União Ludmila Araujo

Adulto / Feminino / Meio-Pesado

Alliance Izadora Cristina GF Team Keila Rosa

Adulto / Feminino / Super Pesado