Vídeo: os exercícios em casa de Marcus Buchecha

Share it

No início da pandemia, o ídolo Marcus Buchecha nos enviou sua série para não ficar parado em casa. Estude e aplique nos dias de academia fechada. Oss!

# Alongamento Livre

# Flexão alternada com bola medicinal – 3 séries de 20 repetições

# Abdominal em V com bola medicinal – 3 séries de 15 repetições

# Puxada lateral com elásticos – 3 séries de 30 segundos

# Salto com toque de pé – 3 séries de 30 segundos

# Escalada com bola medicinal – 3 séries de 40 repetições

# Agachamento e arremesso curto com bola medicinal – 3 séries de 15 repetições

# Burpee com bola medicinal – 3 séries de 15 repetições

# Russian Twist com bola medicinal – 3 séries de 30 repetições

# Lunge e rotação com bola medicinal – 3 séries de 10 repetições em cada lado

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracie Magazine Brasil (@graciemagoficial) em 19 de Mar, 2020 às 6:15 PDT

* Quer aprender mais sobre Jiu-Jitsu? Assine já a revista mais tradicional do esporte em formato digital *