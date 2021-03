Edgar Guimarães ensina armlock partindo das costas na Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro

Share it

Professor na nossa GMI Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro, o faixa-preta Edgar Guimarães ensinou um ataque eficiente contra o oponente de quatro apoios. Ao invés de buscar o pescoço, Edgar mostra uma transição para atacar no armlock, repleta de detalhes.

Na aula, Edgar dá atenção redobrada à posição das pernas antes do ataque, para evitar um contragolpe do adversário. Em seguida, o professor começa a construir seu ataque, segurando a lapela e o braço do oponente, antes de girar e atacar no armlock.

Confira o golpe e estude os detalhes da posição no vídeo abaixo!