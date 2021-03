7 dicas de Jiu-Jitsu nos 70 anos do grande mestre Orlando Saraiva

Share it

O grande mestre Orlando Saraiva, que foi capa da Graciemag #275, completa 70 anos de vida nesta quarta-feira dia 10 de março, com boa parte da sua história dedicada ao Jiu-Jitsu. Iniciado no esporte por Osvaldo Paquetá e graduado a faixa-preta por Carlson Gracie, o mestre foi um dos primeiros a utilizar a arte suave como ferramenta social.

Em homenagem ao grande mestre, que é pai do professor Henrique Saraiva da D15 Academy, separamos sete dicas, uma para cada década de vida deste propagador da arte suave pelo mundo. Confira abaixo!

1.Humildade “O Carlson nos ensinava todos dias a sermos humildes e ao mesmo tempo destemidos. E foi isso que sempre passei aos meus alunos, é essa postura que eles devem levar para a vida”

2.Disciplina “Lembro que eu era um revoltado, gostava muito de brigar, achava que era bom de briga e quando comecei a treinar descobri que não sabia nada. Aprendi, treino a treino, a ser mais calmo, e já não me envolvia em brigas.”

3.Persistência “Mesmo se você perder, tem de mostrar coração. Voltar no dia seguinte é o segredo.”

4.Respeito “O Carlson brigava com os adversários na hora da luta, mas depois que acabava sempre apertava a mão e demonstrava respeito a todos os oponentes.”

5.Foco “Os treinos me acalmaram e me deixaram mais seguro, no Jiu-Jitsu e na vida. A meta é ser melhor todos os dias.”

6.Comprometimento “É aquela postura: apertou a mão do oponente e a luta começou, a única ação possível é dar o seu melhor.”

7.Tranquilidade “Quando comecei a treinar pelas mãos de Osvaldo Paquetá, eu achei que aquelas técnicas ali me fariam um rapaz bom de briga e eu enfim iria bater em todo mundo (risos)… Mas o Jiu-Jitsu tratou de me guiar para o caminho mais suave, diariamente.”