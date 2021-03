Share it

Nunca foi tão importante para o praticante de Jiu-Jitsu (e o não praticante) manter a saúde pulmonar em dia. Além dos cuidados com esse importante órgão, você pode e deve incluir exercícios específicos em sua rotina diária.

Quem explica os benefícios da boa respiração é o especialista André Cano Fernandez, educador físico e professor de treino funcional no Fit Body Pilates Spa & Estética.

“Com uma respiração correta a circulação sanguínea é estimulada, ativando a musculatura e permitindo que ela trabalhe melhor, mais aquecida e com menos propensão a uma lesão”, explica Cano Fernandez. “Assim como os demais músculos, o cérebro é oxigenado, gerando sensação de bem estar e relaxamento, o que aumenta o prazer do atleta durante a atividade física. É por isso que quando estamos num ambiente abafado, com pouca ventilação, começamos a sentir sono e cansaço: o nosso cérebro está pedindo ar”.

Durante a prática esportiva a maneira de respirar não precisa seguir um padrão único, afinal, conforme muda o exercício físico é preciso realizar formas diferentes de respiração. A maneira mais adequada é aquela que facilita o fluxo de oxigênio e a saída de gás carbônico do organismo.

Dessa maneira, a respiração pela boca não está errada, e é sim essencial para os atletas, afinal, o nariz nem sempre é capaz de atender à necessidade de ventilação pelo organismo. Apesar do ar não entrar umidificado e filtrado, a boca é o caminho mais rápido para o ar entrar.

O especialista separou algumas dicas para realizar uma respiração adequada em determinados treinos físicos. Confira e sinta o que funciona melhor para você.

EXERCÍCIOS COM PESO

Não segure a respiração quando estiver puxando peso, pois isso pode aumentar a pressão sanguínea (principalmente se você for hipertenso). A respiração mais aconselhada para esse tipo de exercício é a conhecida como respiração passiva. Expire no movimento de contração do músculo e inspire ao voltar à posição inicial.

EXERCÍCIOS AERÓBICOS

Para corridas, caminhadas, bicicleta, natação e outros exercícios aeróbicos, tente encontrar uma respiração regular. Quando estiver correndo procure um ritmo que se sinta confortável e adeque a respiração às passadas. A inalação e exalação do ar em frequências regulares faz com que o corpo mantenha um funcionamento equilibrado e também ajuda na concentração.

TREINO LONGO DE JIU-JITSU E EXERCÍCIOS AERÓBICOS INTENSOS

Há momentos durante um exercício intenso como o Jiu-Jitsu em que a exaustão é muito grande – como nas corridas de longa duração. Quando se sentir muito cansado e perceber que a respiração está irregular, faça uma respiração profunda. Inale o máximo de ar que conseguir, segure-o por um segundo e depois exale devagar. Essa técnica vai fazer com que o organismo capte mais oxigênio e você se sentirá um pouco mais disposto para prosseguir no exercício.

EXERCÍCIOS AERÓBICOS DE BAIXA INTENSIDADE

Se você for dar um treininho leve ou uma caminhada, um trote ou uma pedalada leve procure fazer a respiração nasal. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar, com a mesma tranquilidade, pela boca. Esse tipo de respiração vai ajudar o seu corpo a ficar relaxado, você se sentirá mais confortável e o exercício fluirá com mais naturalidade. Mas não faça muito esforço para manter essa respiração – a partir do momento que ela te incomodar passe a inspirar também pela boca.

“Durante a prática esportiva, o corpo apresenta sinais como dores e desconfortos, indicando que a respiração não está sendo feita de modo eficaz, por este motivo é importante atentar-se a esses sinais”, afirma o educador físico.

Confira, a seguir, Rickson treinando a respiração, a partir dos 3min.