10 lições de Jiu-Jitsu que aprendi com meu pai e mestre, por Victor Pinduka

Beber na pura fonte do Jiu-Jitsu é um privilégio para poucos. No caso de Victor Pinduka, filho do nosso GMI e grande mestre Fernando Pinduka, tal sorte veio de berço. Nascido no Rio de Janeiro, desde sempre dentro de um tatame, Victor aprendeu não só as técnicas do Jiu-Jitsu mas toda a filosofia da arte suave, vinda do ilustre pai que aprendeu tudo com o saudoso grande mestre Carlson Gracie.

Para exemplificar a profundidade de tais lições, passadas ao aluno e hoje faixa-preta ao longo de toda vida, GRACIEMAG pediu a Victor uma lista com dez dicas de Jiu-Jitsu que ele aprendeu com o mestre. Além das noções do Jiu-Jitsu total, com todas as vertentes contempladas num só lugar, outras lições valiosas estão no vídeo, como as quatro nobre verdades do Jiu-Jitsu e a famosa lendas das Valquírias.

Confira todas as dicas, nas palavras de Victor Pinduka, no vídeo abaixo!

