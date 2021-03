Vídeo: Amanda Nunes finaliza e campeão perde título por golpe ilegal no UFC 259

Share it

Em noite movimentada, com 15 lutas no total, o UFC 259, realizado em Vegas, não só entregou um card extenso, mas também uma enxurrada de resultados animados paras os fãs de MMA. O evento, realizado no último sábado, dia 6 de março, contou com três disputas de cinturão.

Na luta principal, Jan Blachowicz defendeu o titulo dos meio-pesados contra o campeão peso médio Israel Adesanya, que subiu de categoria para tentar o cinturão duplo. Jan controlou as ações na trocação, dominou no solo e levou na decisão. Antes, a campeã dupla do UFC Amanda Nunes encarou Megan Anderson pelo título dos penas. Ainda no primeiro assalto, a brasileiro aplicou bons golpes na trocação, forçando Megan a tentar a queda. Amanda reverteu, caiu por cima, golpeou e atacou pelas costas, tirando um triângulo invertido com armlock para defender sua soberania na divisão feminina do Ultimate.

Porém, o momento mais inusitado do card foi na disputa do cinturão peso-galo, entre Petr Yan e Aljamain Sterling. Petr, o campeão, chegou no terceiro assalto em alta, ao ver o ritmo de aljamain diminuir ao longo da luta. Contudo, num lance espantoso, o campeão atirou uma joelhada na cabeça de Aljamain, que estava com o joelho no tatame, configurando mais de três apoios. A luta foi interrompida, Petr foi desclassificado e Aljamain foi declarado novo campeão dos galos.

Confira no vídeo abaixo os principais lances do UFC 259!

UFC 259

Las Vegas, Nevada

6 de março de 2021

Jan Blachowicz venceu Israel Adesanya na decisão unânime dos jurados

Amanda Nunes finalizou Megan Anderson no armlock do triângulo invertido aos 2min03s do R1

Aljamain Sterling venceu Petr Yan por desclassificação aos 4min29s do R4

Islam Makhachev finalizou Drew Dober no kata-gatame a 1min37s do R3

Aleksandar Rakic venceu Thiago Marreta na decisão unânime dos jurados

CARD PRELIMINAR

Dominick Cruz venceu Casey Kenney na decisão dividida dos jurados

Kyler Phillips venceu Song Yadong na decisão unânime dos jurados

Askar Askarov venceu Joseph Benavidez na decisão unânime dos jurados

Kai Kara-France nocauteou Rogério Bontorin aos 4min55s do R1

Tim Elliott venceu Jordan Espinosa na decisão unânime dos jurados

Kennedy Nzechukwu nocauteou Carlos Ulberg aos 3min19s do R2

Sean Brady finalizou Jake Matthews no kata-gatame aos 3min28s do R3

Amanda Lemos venceu Livinha Souza por nocaute técnico aos 3min39s do R1

Uros Medic venceu Aalon Cruz por nocaute técnico a 1min40s do R1

Trevin Jones venceu Mario Bautista por nocaute técnico aos 47s do R2