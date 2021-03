Share it

Nosso professor GMI Vitor Terra demonstra aquela posição que toda mulher deveria treinar, para domar qualquer eventual agressor, mesmo os mais brutos e fortes.

Na aula, Vitor ensina como usar a blusa do agressor como alavanca para ajudar a estrangular no momento de sufoco, usando as técnicas clássicas da defesa pessoal do Jiu-Jitsu.

Confira o vídeo do Minuto Guaravita, especial para os leitores e leitoras de GRACIEMAG. Oss!

