A importância da “Certificação Completa”, por Charles Nardelli

“Geralmente, as pessoas que querem se especializar no ensino do Jiu-Jitsu fazem cursos esporádicos, que não seguem uma ordem lógica, tampouco estão encadeados”, analisa o professor GMI Charles Nardelli. “Além disso, depois que esses cursos são realizados, os alunos não têm acesso a um serviço de mentoria, a um acompanhamento. Isso tudo reduz o potencial dos cursos e, por consequência, a capacitação dos profissionais da arte suave.”

“Eu e minha equipe percebemos que, quando há acompanhamento e discussões, há crescimento nos resultados. Os professores captam um maior número de alunos, fazem mais dinheiro, conquistam mais medalhas… Diante dessa constatação, criamos a Certificação Completa em BJJ Kids.”

“A exemplo do que ocorre em outras profissões (Medicina, Educação Física…), montamos uma série de cursos, com uma sequência lógica entre eles. Além dos cursos, existe também o grande diferencial de reunir vários professores de todo o mundo para, juntos, esclarecermos todas as dúvidas dos alunos. Estamos inaugurando algo sem precedentes no Jiu-Jitsu.”

“Por exemplo: a turma estuda um conteúdo pré-determinado e, dias depois, são realizadas oficinas para colocarmos tudo em prática. Nesse estágio do curso, há cerca de 80 cabeças pensando em soluções ao mesmo tempo. Com uma sinergia como essa, os alunos saem cheios de ferramentas e soluções para o sucesso em suas profissões.”

“Ao final, cada professor recebe uma placa de acrílico atestando que participou da Certificação Internacional completa, além de patchs exclusivos, certificados em inglês e português. Vale lembrar que, para participar, é preciso que o aluno já tenha feito o curso BJJ KIDS.”

