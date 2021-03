Vídeo: Demian Maia ensina defesa do leglock finalizando no kata-gatame

Share it

Veterano do UFC, Demian Maia é reconhecido no mundo do MMA por seu domínio do Jiu-Jitsu e por protagonizar verdadeiras aulas da arte suave no octógono mais famoso do mundo. Com quase vinte anos de carreira nas artes marciais mistas e apenas dez derrotas, nenhuma delas por finalização, o craque convidou a GRACIEMAG para registrar um de seus treinos, no período anterior à pandemia.

Na aula, Demian mostra como o passador pode evitar uma ataque na perna com uma finalização sorrateira no kata-gatame. Depois de ter o oponente ajustado no bote do leglock, Demian ressalta a importância de isolar o quadril, para que a transição não se complete rumo à perna. Em seguida, Demian escorrega seu braço no ombro do adversário, esgrimando para entrar por baixo, fazendo pegada mão com mão para depois aplica pressão e liberar a perna, chegando do lado para arrochar o estrangulamento.

Confira a técnica no vídeo abaixo!