Marcus Buchecha estréia no MMA em abril; saiba mais

Marcus Buchecha conheceu o nome de seu novo adversário e tem estréia no MMA confirmada para o dia 14 de abril, no One Championship. Para encarar o brasileiro, o evento escalou o sul-coreano Ji Won Kang. O anúncio foi feito através das redes sociais de Buchecha e do próprio One FC.Na aguardada estréia, além da base no Jiu-Jitsu que rendeu 12 títulos mundiais, o brasileiro se apronta para o combate na American Kickboxing Academy (AKA), conhecida por produzir grandes nomes no MMA como Daniel Cormier e Khabib Nurmagumedov e Luke Rockhold.

Em sua segunda atuação no One Championship, Ji Won Kang chega ao confronto invicto em sua carreira profissional (4v, 0d). Com quatro lutas e quatro vitórias por nocaute no primeiro round, o sul-coreano mostra preferência pelo combate em pé, fato que poderá causar conflito com o jogo de chão de Buchecha.

O duelo está marcado para o dia 14 de abril e será transmitido pelo canal TNT, em programação fechada. Além do confronto do brasileiro, que abrirá a noite de lutas, o evento contará ainda com uma disputa de título, com o campeão dos pesos leves Christian Lee encarando Timofey Nastyukhin.

Confira o card completo abaixo:

One on TNT II – Lee x Nastyukhin

Kallang, Singapura

14 de abril de 2021

Christian Lee x Timofey Nastyukhin

Martin Nguyen x Kim Jae Woong

Wondergirl Fairtex x Amber Kitchen

CARD PRELIMINAR

Dustin Joynson x Islam Abasov

Pongsiri P.K. x Liam Harrison

Ji Won Kang x Marcus Almeida