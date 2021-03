Share it

Após as emoções do GP Selection do BJJBet, realizado no ultimo domingo, dia 28 de fevereiro, nossos GMIS Rodrigo Cavaca (Zenith) e Nika Schwinden (GB Curitiba), comentaristas oficiais do evento, deram suas considerações finais sobre o card.

Os professores analisaram a atuação dos atletas e a expectativa ao redor da próxima edição do torneio, que contará com os campeões Caio BB e Amit Elor frente a frente com Mica Galvão e Duda Tozoni, respectivamente.

Confira no vídeo abaixo!