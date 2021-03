Banheira de gelo funciona? Doutor Gunter explica

Share it

Texto: Gunter Sgarboza*

Olá amigos! Vejo hoje nas redes sociais muitos lutadores entrando em banheiras com gelo pós-treino. Esta prática se chama crioterapia e já é muito antiga, mas virou moda agora.

A utilização de gelo após trauma é descrita há mais de um século e este geralmente é apenas colocado no local machucado. No entanto, a imersão em banho com mudança de temperatura é feita há mais de 2 mil anos, desde a Grécia antiga.

Pesquisando sobre o assunto, estudei o último trabalho sobre crioterapia, que é uma revisão sistemática (o autor comparou todos os trabalhos realizados sobre o assunto até aquele momento) de 2016. A partir deste, chego à seguinte conclusão:

1- Banho de água fria a 10 graus é melhor que banho com gelo.

2- As melhorias são observadas nas dores musculares tardias pós-treino. 80% dos que fizeram este tratamento reportaram redução da dor.

3- Não houve melhora nos fatores objetivos. Desta forma, exames de sangue de fatores como, por exemplo, lactato ou creatino fosfoquinase, que são dois marcadores de recuperação muscular sanguínea, não mostram diferença entre quem fez banho em gelo e quem não fez.

4- A regeneração de tecidos lesionados é pior quando se faz crioterapia por longo período.

Então vamos às dicas:

Se treinar muito forte e sentir que vai ficar com dor no outro dia, pode ser feita a imersão em uma banheira de água gelada, por 10 a 15 minutos. Se tiver uma pancada ou alguma dor após um golpe no músculo ou articulação, pode aplicar gelo por 15 minutos e repetir no outro dia mais duas vezes.

Não adianta ficar muito tempo dentro da banheira ou deixar o gelo na pele por muito tempo, uma vez que isto pode até atrapalhar a sua recuperação.

Grande abraço.

*Gunter Sgarboza é médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e traumatologia do esporte. Professor faixa-preta desde 2008, campeão do Master & Senior do Rio 2011, vice-campeão do Pan – Los Angeles 2008 absoluto.