GP Selection: Caio BB e Amit Elor garantem patrocínio e vaga no BJJBet

Share it

O GP Selection do BJJBet teve como objetivo revelar novos talentos do Jiu-Jitsu e os dois cards apresentados nesse domingo, dia 28 de fevereiro, entregaram o prometido. Com transmissão ao vivo e gratuita para 52 países e uma plataforma de palpites inflamada no BJJPicks.com, a organização do BJJBet mais uma vez se colocou como a nova era do Jiu-Jitsu.

Atletas da faixa colorida, da azul à marrom, se enfrentaram em busca do patrocínio de 2 mil reais por um ano, oferecido pela organização, além da vaga garantida no evento principal, marcado para o fim do mês de março. No masculino, o faixa-marrom Caio Vinícius “BB” foi o campeão do páreo, enquanto no feminino a faixa-azul Amit Elor garantiu os prêmios da noite.

Na final do masculino, Caio BB, da Preguiça Team, encarou Rui Alves, faixa-roxa da Dream Art. Após finalizar suas três lutas anteriores, com dois leglocks e um armlock, Caio chegou com moral na finalíssima. Rui, por sua vez, aplicou com eficiência seu jogo enroscado com as lapelas, que inclusive o colocou na final após bater o também perigoso Robson NoBrake. Após uma dupla punição no início do combate, Rui tentou puxar sem pegadas, recebendo nova punição e cedendo dois pontos para Caio na regra do evento, que saiu na frente. No desenrolar da luta, em tentativas de entrar no jogo de lapela, Rui teve o artifício parado pelo ‘bem assessorado’ Caio.

“Coloca o joelho sobre o a perna, como nós falamos”, gritava Felipe Preguiça, no corner. O jogo deu certo, Caio subiu mais uma vez e ficou com 4 a 0 nos pontos, firmando o sucesso no GP. “Você matou meu jogo direitinho”, disse Rui após a luta na volta ao hotel, em papo com Preguiça e Caio, que falaram sobre o jogo de lapelas e pegadas na faixa. “Pegada na faixa é melhor para controlar o quadril do adversário que se movimenta bem, usando o pé. Mas eu prefiro a lapela.”

No feminino, a americana faixa-azul Amit Elor, da Dream Art Manaus, foi o destaque da noite. Entrando de baia na disputa, por conta do número massivo de votos que recebeu na fase de seleção, Amit usou sua pressão de wrestler condecorada e o refino do Jiu-Jitsu para superar duas faixas-marrons, nas quartas de final e na semifinal, antes de enfrentar Larissa Martins pelo título do GP.

O jogo de Amit foi o mesmo, quadril, ombro e cabeça sempre colados na guarda da adversária. Larissa, faixa-roxa da Dream Art São Paulo, fez ótimo ataque no armlock, mas assim como na fase classificatória, Amit bancou o armlock que acaba expondo no seu jogo por cima, fazendo ainda mais pressão rumo à fuga do golpe e usando o tempo de saída para aplicar sua passagem de guarda. Após se livrar do bote no braço, Amit bombardeou Larissa para passar, que ao ver Amit chegar na lateral explodiu com tudo para evitar, mas a força da pequena americana foi superior. Os três pontos vieram e garantiram a vitória.

“Desde meus 10 anos de idade eu luto e sempre tive muita força”, disse Amit em papo com GRACIEMAG. “Mas o ajuste das posições eu fiz todo em Manaus, com o professor Melqui, o Mica Galvão e meus companheiros de equipe.”

Além do patrocínio, totalizando 24 mil reais em um ano, Caio e Amit já têm compromisso marcado no próximo BJJBet, no qual enfrentarão Mica Galvão e Duda Tozoni, respectivamente.

Confira abaixo os resultados finais do evento!



GP Selection – BJJBet

São Paulo

28 de fevereiro de 2021

Masculino

Rui Alves finalizou Deyvson Souza no mata-leão de pé

Caio BB finalizou Pedro filho no leglock

Robson NoBrake finalizou Vinicius Lira no estrangulamento pelas costas

Vitor Peres venceu Matheus Cintra por 9 a 4 nos pontos

Rui Alves venceu Gabriel Cardoso por 7 a 2 nos pontos

Caio BB finalizou Léo Ferreira no leglock

Robson NoBrake finalizou Luciano Souza no estrangulamento arco e flecha

Vitor Peres finalizou Leonardo Cordeiro no estrangulamento arco e flecha

Rui Alves venceu Robson NoBrake por 2 a 0 nos pontos

Caio BB finalizou Vitor Peres no armlock

Caio BB venceu Rui Alves por 4 a 0 nos pontos

Feminino

Welma Santos venceu Sabrina Godin por 4 a 0 nos pontos

Julia Alves venceu Maria Luiza na decisão dos árbitros

Larissa Martins finalizou Alana Nogueira no estrangulamento arco e flecha

Thalyta Silva finalizou Maria Clara no estrangulamento

Welma Santos finalizou Vitória Alves no leglock

Julia Alves venceu Vitória Nunes por 2 a 0 nos pontos

Larissa Martins finalizou Layza Braga na chave de braço do triângulo invertido

Amit Elor venceu Thalyta Silva na decisão dos árbitros

Larissa Martins venceu Welma Santos por 4 a 2 nos pontos

Amit Elor venceu Julia Alves por desistência

Amit Elor venceu Larissa Martins por 3 a 0 nos pontos