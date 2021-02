GP Selection do BJJBet: saiba como ganhar até R$ 2 mil

Share it

O BJJBet resolveu apimentar ainda mais as disputas do GP Selection, que rolam neste domingo, dia 28 de fevereiro. Além das seletivas, valendo dois patrocínios de um ano e vagas garantidas no card principal do BJJBet, os fãs de Jiu-Jitsu e espectadores terão a chance de colocar suas fichas em seus favoritos e ainda garantir um belo prêmio em dinheiro. Isso porque o BJJBet ativou para esta disputa a plataforma BJJPicks, no qual o fã podem dar seus palpites no card. O detalhe é que você pode palpitar sem pagar nada por isso, basta se inscrever no BJJPicks.com, receber mil pontos, e distribuir nos cards masculinos e femininos.

A dinâmica é simples: Após realizar a inscrição no BJJPicks e receber os pontos, você deverá escolher a quantidade de pontos aplicadas nos atletas do masculino e feminino que chegarão ao título do GP Selection, com limite de 500 pontos por divisão. Outros critérios em jogo, que vão gerar ainda mais pontos, serão a forma que o campeão ganhará a finalíssima, por finalização antes ou depois de 3min de luta, pontos, overtime ou decisão dos árbitros.

Haverá também multiplicadores de pontuação no sistema. O valor do multiplicador de pontos está diretamente ligado à faixa do atleta, ou seja, competidores menos graduados, caso saiam vitoriosos, irão gerar maior número de pontos aos participantes. O fã que acumular mais pontos no fim dos GPs ficará com o prêmio em dinheiro, respeitando os critérios de desempate descritos no BJJPicks.com.

O GP Selection será exibido ao vivo e de forma gratuita no BJJBet.com, no dia 28 de fevereiro, com 24 atletas brigando por um patrocínio de 2 mil reais por mês durante um ano, além de um contrato com o BJJBet para enfrentar Mica Galvão ou Duda Tozoni no card principal da organização, agendado para o mês de março.