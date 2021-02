Mestre Álvaro Mansor e o treino ao ar livre da Soul Fighters

Share it

Com o fechamento da academia por conta da pandemia, o mestre Alvaro Mansor, líder da Soul Fighters, usou a filosofia do Jiu-Jitsu para contornar a restrição, sem deixar de presar pela segurança de seus alunos.

O tatame, antes fechado entre paredes, tomou lugar no amplo gramado do seu quintal. Um grupo seleto de alunos, não superior a 15 atletas por aula, se divide nas atividades e treinos sob a supervisão rigorosa do mestre. Os treinos, na parte da noite para evitar o calorão do Rio de Janeiro, são iluminados por uma série de refletores e o cenário atípico chamou a atenção do time da GRACIEMAG, que pegou um trechinho desses treinos de terça e quinta.

Confira no vídeo abaixo, produzido por Bernardo Mansor, como é uma noite de Jiu-Jitsu com mestre Álvaro Mansor. Oss!