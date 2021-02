Léo Pessina revela como o Jiu-Jitsu pode revolucionar a sua vida

Share it

Léo Pessina: “Não diminua os seus sonhos para caberem dentro dos seus medos”

Na breve entrevista a seguir, o faixa-preta da FFTeam Léo Pessina, que vive na cidade de Americana, em São Paulo, fala sobre os benefícios que o Jiu-Jitsu oferce à vida dos lutadores. Confira

GRACIEMAG: Como o Jiu-Jitsu revolucionou a sua vida?

Eu era obeso, tinha 32 anos e pesava 125kg. Foi quando procurei algo que me ajudasse a sair dessa vida, queria ser saudável. Meu pai enfartou com pouco mais de 40, não queria esse destino. Hoje ele desenvolveu diabetes, toma muitos remédios… Tentei algumas outras modalidades esportivas, mas quando fiz uma aula experimental de Jiu-Jitsu percebi que era aquilo que eu queria. E já como faixa-branca decidi me testar ainda mais e comecei a competir. Eu simplesmente me apaixonei pela adrenalina da competição. Desde então, 11 anos se passaram, cheguei à tão sonhada faixa-preta, perdi cerca de 40kg no processo e ganhei alguns títulos importantes, pois nunca parei de treinar ou competir. Hoje tenho 42 e rondo 85kg. Estou passando por este período de pandemia com plena confiança na minha saúde. Se fosse o antigo Léo Pessina, o de 125kg e hábitos destrutivos, eu estaria morrendo de medo.

Como os seus professores ajudaram você nessa trajetória?

Ah, eles foram fundamentais! Juninho Boi, Júlio Viotti, o Clésio… Mestre é aquele que inspira, que oferece um caráter excepcional para você ter como referência. O Boi é um cara bem atarefado, mas sempre teve tempo pra me responder, me motivar, me ajudar com ajustes no meu jogo. Tanto é que eu pego mais de uma hora de estrada para treinar com ele.

A revolução do corpo é diferente no Jiu-Jitsu, não é mesmo? Pois vem como consequência de uma revolução mental, talvez até espiritual… Não é como tomar um remédio e fazer uma dieta. Você concorda?

Sem dúvida. O Jiu-Jitsu melhorou a minha vida por completo. Meu casamento, minha vida familiar… Sou outra pessoa, mais serena, mais calma, mais pronta pra luta. O Jiu-Jitsu não mudou só a minha forma física, me deixou com a mente mais forte. Nunca pensei em ter minha própria empresa, por exemplo. Achava que não era pra mim. Afinal, não é fácil, treino 6 dias por semana, faço preparação física… Disputo campeonatos em outros estados… Mas aprendi a criar meios e não desculpas. Eu só tenho a minha empresa devido a essa força. Trabalho no ramo de tintas há 18 anos. Por 16 anos fui empregado. Há dois anos, quando fui demitido, resolvi investir e acreditar em mim. Sem capital, montei a loja do zero. Para muitos é loucura, mas hoje, mesmo com todas as minhas tarefas e responsabilidades, consigo gerenciar meu tempo e me dedicar ao meu preparo físico e aos treinos. A loja consegue me dar esse suporte, sou meu próprio patrocinador, não fiquei esperando alguém me patrocinar, sabe? Quem sabe um dia luto fora do Brasil! Serei o atleta das Tintas Colorado (Insta: @tintascolorado, site: tintascolorado.com).

Notamos que a sua conta @leopessinajj no Instagram se propõe a difundir todas essas lições que você aprendeu com o Jiu-Jitsu, certo?

Sim, é a forma que eu encontrei de retribuir, de ajudar a comunidade. Se eu conseguir motivar uma pessoa por dia, já estou satisfeito. Sempre recebo mensagens de agradecimento pelas palavras, pessoas dizendo que precisavam ler minhas mensagens naquele momento… Bem, isso não tem preço.

Quais dessas frases são mais marcantes para você?

Gosto, por exemplo, dessa: “Não diminua os seus sonhos para caberem dentro dos seus medos”. Ou então “Errar ontem, aprender hoje e superar amanhã”. Essas frases fomentam a superação de um lutador em combate. Certa vez, por exemplo, no BJJ Pro SP, eu machuquei feio o meu joelho. Mesmo assim eu continuei, venci o combate e a final! A todo momento eu estava mentalizando frases motivacionais, são como mantras para mim.

Pessina é muito elogiado pelas mensagens motivacionais em seu Insta.