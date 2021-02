Jonnatas Gracie e seu estrangulamento rumo ao ouro no Pan Sem Kimono 2020

Share it

Mesmo em meio à pandemia, os maiores atletas do Jiu-Jitsu competitivo não deixaram parar a máquina e nosso GMI Jonnatas Gracie foi um dos que seguiu ativo em todo campeonato que pôde.

No Pan Sem Kimono da IBJJF, no ano passado, a fera da Atos brilhou com o ouro na divisão de médios, ao fechar com o camarada de equipe Ronaldo Junior. Para chegar à finalíssima, Jonnatas teve que superar alguns adversários e Aaron Brooks foi um dos vencidos pela fera.

Na disputa, Jonnatas trabalhou com agilidade nas pegadas, chegou nas costas e, mesmo sem os ganchos, tratou de estrangular para avançar rumo ao ouro.

Confira no vídeo abaixo!