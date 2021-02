Aprenda o golpe de Jiu-Jitsu que surpreendeu Rodolfo Vieira no UFC

Share it

Realizado no último final de semana, o UFC 258 teve sua dose de amargor ao fã brasileiro de MMA, principalmente àqueles ligados ao Jiu-Jitsu. Dois campeões mundiais, Gilbert Durinho e Rodolfo Vieira, acabaram superados no card, e o mais condecorado deles sucumbiu finalizado.

Com o Jiu-Jitsu afiado em todas as suas lutas, Rodolfo Vieira entrou com a estratégia certa ao encarar Anthony Hernandez no fechamento do card preliminar. Com uma entrada de queda perfeita e bom trabalho no solo, Rodolfo progrediu, montou e partiu para finalizar. Ensaboado, Anthony escapou da investida do brasileiro, e iniciou seu caminho para a vitória. Com golpes contundentes na trocação, Anthony esvaziou o tanque de gás de Rodolfo, defendeu boa queda do campeão do ADCC e terminou finalizando numa variação curiosa da guilhotina.

Para pegar Rodolfo, Anthony pesou sobre o ataque nas pernas do brasileiro, fez uma pegada transpassando pescoço e braço de Rodolfo como quem iria para o triângulo de mão, mas decidiu atacar numa adaptação da guilhotina com o braço dentro, no qual não utiliza a guarda para evitar a fuga do oponente. Ao invés disso, com pegada justa em mão com mão, Anthony jogou a base trocada para a lateral de Rodolfo, usando a perna oposta por cima do torso para evitar a possível cambalhota da fuga. Com técnica justa e o cansaço relatado por Rodolfo, apenas os três tapinhas tiraram o campeão de Jiu-Jitsu da enrascada.

Para entender melhor o golpe, confira a análise do vídeo abaixo (em inglês) e siga acompanhando os esportes de combate para estudar Jiu-Jitsu de forma prática.