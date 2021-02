Share it

Seja no Jiu-Jitsu, no futebol ou na vida, a dor da derrota pode muito bem ser o combustível essencial para voltar com tudo numa próxima missão.

Afinal, como sabe quem treina artes marciais, tomar um sufoco num treino, ou até mesmo num torneio, nunca foi nem será o fim do mundo.

O revés na realidade traz à mente aquele detalhe importante para não errar de novo e de quebra ter uma opção mais vantajosa para o futuro.

A filosofia de crescer com a derrota não é nova. Outros atletas, além de escritores e personalidades, também têm na mente a força para lidar com o infortúnio e crescer. Compilamos na GRACIEMAG #253 algumas das melhores frases para você se motivar. Confira a lista abaixo e não deixe de assinar a GRACIEMAG para aprender ainda mais como melhorar no Jiu-Jitsu e na vida.

“O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer.”

Abraham Lincoln

“Não existe fracasso. Existem somente resultados.”

Anthony Robbins

“Perder implica remoção de detritos: começar de novo.”

Carlos Drummond de Andrade

“Um homem pode ser destruído, mas não derrotado.”

Ernest Hemingway

“O importante não é ser melhor do que alguém, e sim melhor do que ontem.”

Jigoro Kano

“O que as vitórias têm de mau é que não são definitivas.O que as derrotas têm de bom é que também não são definitivas.”

José Saramago

“A maior lição que o Jiu-Jitsu pode ensinar ao praticante é a de enxergar no meio do inferno um pedacinho do paraíso.”

Rickson Gracie

“Às vezes é preciso aceitar simplesmente que o outro cara jogou melhor que você naquele dia.”

Roger Federer

“Só zomba de cicatrizes quem nunca foi ferido.”

William Shakespeare

“Sucesso consiste em ir de fracasso a fracasso sem perder o entusiasmo.”

Winston Churchill

“Quando a fase é ruim, o jeito é suar mais.”

Zico