Kamaru Usman nocauteia Durinho e Rodolfo Vieira é finalizado no UFC 258

Share it

Realizado nesse sábado, dia 13 de fevereiro, o UFC 258 marcou uma noite complicada para os brasileiros fãs de MMA. Dois atletas oriundos do Jiu-Jitsu, em forte escalada na organização, acabaram parados no evento realizado em Vegas. Gilbert Durinho, astro da luta principal, foi nocauteado por Kamaru Usman no terceiro assalto. Antes, Rodolfo Vieira foi surpreendido por uma finalização aplicada por Anthony Hernandez.

Na última luta da noite, Gilbert Burns adentrou o cage embalado por seis vitórias nos meio-médios, após migrar com sucesso dos pesos leves. Kamaru, por sua vez, chegou com o título na cintura e 12 êxitos na invicta carreira no Ultimate, de olho na 13ª conquista no octógono, que o igualaria a Georges St-Pierre. E ela veio.

Logo no primeiro round, Durinho acelerou e conectou um poderoso cruzado de direita no início do combate. Com a confiança em alta, Durinho chutou na altura da cabeça, teve o golpe interceptado mas aplicou boa joelhada ao subir. O placar era favorável ao brasileiro.

Já na etapa seguinte, Usman trabalhou melhor com seus pontudos jabs, que minaram a movimentação e pujança de Durinho. A sentença chegou no terceiro round: outro jab de direita bem encaixado desestabilizou Durinho e o deixou a mercê dos golpes de seu adversário no solo, obrigando Herb Dean a interromper o combate nos primeiros segundos do R3.

Na última luta do card preliminar, Rodolfo Vieira e Anthony Hernandez fizeram um duelo de finalizadores dos cages. Rodolfo aplicou seu jogo forte no início, ao derrubar e montar, atacando no katagatame e no armlock. Esperto no chão, Anthony evitou a pressão do campeão mundial e seguiu vivo no segundo assalto, no qual golpeou forte Rodolfo. Machucado e com reações mais lentas pelo dano recebido, Rodolfo acabou pego numa guilhotina com pouco mais de um minuto do R2.

Para salvar a noite brasileira, que ainda teve uma derrota de Dhiego Lima na decisão, a faixa-marrom da TFT Polyana Viana tratou de puxar para a guarda, atacar no triângulo e finalizar Mallory Martin no armlock.

Confira abaixo os resultados completos!

UFC 258: Usman x Burns

Las Vegas, Nevada

13 de fevereiro de 2021

Kamaru Usman venceu Gilbert Durinho por nocaute técnico aos 34s do R3

Alexa Grasso venceu Maycee Barber na decisão unânime dos jurados

Kelvin Gastelum venceu Ian Heinisch na decisão unânime dos jurados

Ricky Simón venceu Brian Kelleher na decisão unânime dos jurados

Julian Marquez finalizou Maki Pitolo no triângulo de mão aos 4min17s no R3

Card preliminar

Anthony Hernandez finalizou Rodolfo Vieira na guilhotina a 1min53s do R2

Belal Muhammad venceu Dhiego Lima na decisão unânime dos jurados

Polyana Viana finalizou Mallory Martin no armlock aos 3min18s do R1

Chris Gutierrez venceu Andre Ewell na decisão unânime dos jurados

Gabe Green venceu Philip Rowe na decisão unânime dos jurados