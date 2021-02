Gilbert Durinho ensina estrangulamento antes de disputar cinturão do UFC

Share it

Depois de brilhar como campeão mundial de Jiu-Jitsu e disputar os maiores torneios da arte suave no mundo, Gilbert Durinho parte para mais um grande desafio, deste vez no MMA.

A fera de Niterói encara Kamaru Usman no UFC deste sábado, dia 13 de fevereiro, na luta principal, que vale o cinturão dos meio-médios.

Ainda dando seus primeiros passos no esporte de luvinhas, Durinho separou um tempo para ensinar com exclusividade para GRACIEMAG um detalhe para pegar com eficiência no estrangulamento. Confira no vídeo abaixo e deixe a sua torcida nos comentários!

O UFC 258 terá inicio a partir das 21h no horário de Brasília. Outros destaques no card vão para o multicampeão de Jiu-Jitsu Rodolfo Vieira, Dhiego Lima e Polyana Viana. Confira o card abaixo:

UFC 258: Usman x Burns

Las Vegas, Nevada

13 de fevereiro de 2021

Kamaru Usman x Gilbert Burns

Maycee Barber x Alexa Grasso

Kelvin Gastelum x Ian Heinisch

Maki Pitolo x Julian Marquez

CARD PRELIMINAR

Rodolfo Vieira x Anthony Hernandez

Ricky Simon x Brian Kelleher

Belal Muhammad x Dhiego Lima

Polyana Viana x Mallory Martin

Andre Ewell x Chris Gutierrez

Gabriel Green x Philip Rowe

Gillian Robertson x Miranda Maverick