Exclusivo: GP de faixas coloridas do BJJBet terá regras de faixa-preta

Share it

Depois de agitar o cenário do Jiu-Jitsu ao movimentar milhões de votos na internet, o GP Selection, organizado pelo BJJBet, traz mais uma decisão que promete sacudir a comunidade da arte suave. A seletiva, que terá atletas de faixa-azul, roxa e marrom, entre juvenis e adultos, será realizada nas regras de faixa-preta contempladas pela IBJJF, com chaves de joelho, pé, bíceps e panturrilha permitidas. As informações foram obtidas com exclusividade pela equipe GRACIEMAG.

Fontes ligadas ao evento confirmaram as regras, com mais detalhes. O regulamento nos quesitos de pontuação e finalizações permitidas serão, de fato, as do nível competitivo mais alto do Jiu-Jitsu. A única diferença no GP será a ausência das vantagens, para gerar mais dinamismo nas lutas. Convidamos os nossos GMIs e comentaristas do evento, os professores Rodrigo Cavaca e Nika Schwinden para comentar a escolha das normas que irão reger as chaves.

“Eu acho que é muito normal”, afirmou Cavaca em papo com nossa equipe. “Hoje em dia, todos nas academias usam a regra de faixa-marrom e preta pros menos graduados também. Pelo menos aqui, na nossa academia, nós sempre treinamos faixas-azuis e roxas nas regras de marrom e preta. Na competição, eles sabem o que podem ou não fazer. Não sei se ainda existe algum professor que restringe esse tipo de regra pros competidores, mas aqui, faixa-azul e faixa-roxa já ataca e defende leglock. Isso começou anos atrás, porque não tínhamos tantos faixas-pretas e faixas-marrons e eles tinham que saber trabalhar ataques e defesas de pernas e pés, então nós liberamos os azuis e roxas, assim eles vão se capacitando pra não estarem crus quando chegarem lá. Sempre deu super certo, tanto que aqui nós temos um trabalho muito forte de chave de pé e joelho.”

Nika fez coro com o professor Cavaca e completou: “Tratando-se de atletas, rumo à profissionalização e não apenas praticantes da arte suave, acredito que possa ser uma ferramenta valiosa para quem já se antecipou e vem estudando essas variações de finalizações aplicadas à regra dos faixas pretas. Agora, retirar as vantagens é a cereja do bolo a meu ver, deixando muito mais dinâmico e atrativo o GP para o público.”

Outro detalhe ficou para o tempo de luta, que foi definido para sete minutos, uma média entre as divisões. Vale lembrar que o GP Selection coloca em jogo dois patrocínios de dois mil reais por mês no período de um ano, um para o campeão da chave masculina e outro para a campeã da chave feminina. Além disso, os vencedores terão vaga garantida na próxima edição do BJJBet e enfrentarão Mica Galvão, no masculino, e Duda Tozoni, no feminino.

Confira na lista abaixo os atletas que passaram pela votação da internet e não perca o GP Selection, no dia 28 de fevereiro, ao vivo e gratuito no Youtube do BJJBet!

GP Selection

São Paulo – (via Youtube)

28 de fevereiro de 2021

Masculino

Baia:

Léo Ferreira – Alliance

Leonardo C. – Ryan Gracie Team

Gabriel C. – Sixblades

Luciano S. – Gracie Barra

Chave:

Vitor Peres – Gracie Barra

Deyvson – Rilion Gracie

Robson F. – Alliance

Pedro Filho – Zenith

Matheus C. – Brotherhood

Caio BB – Felipe Team

Rui – Dream art

Vinicius L. – KZN

Feminino

Baia:

Vitoria Cabral – Castro Team

Vitoria A. – Double Five

Layza – Equipe SM

Amit Elor – Dream Art

Chave:

Alanna N. – GF Team

Julia Alves – GF Team

Larissa – Dream Art

Maria Luiza – Almeida JJ

Maria Claudia – Infight

Sabrina G. – Checkmat

Thalyta S.L.S. – Vision BJJ

Welma M. – CEI JIU JITSU