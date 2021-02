Amplie sua perspectiva sobre a prática do Jiu-Jitsu com Cleiber Maia

Share it

Com o objetivo de elucidar os benefícios do esporte e explorar as possibilidades de inclusão que a luta proporciona, o professor Cleiber Maia, nosso GMI e presidente da SJJSAF, estará ao vivo nesta terça-feira, dia 9, as 21h, no canal 25sport. Confira uma palinha do que será abordado nas linhas abaixo:

“A prática do Jiu-Jitsu é um reflexo de como você vive a sua vida”, explica Cleiber. “E como você vive sua vida é um reflexo de como você pratica Jiu-Jitsu. Então se você me questionar quais os benefícios do Jiu-Jitsu eu te pergunto: ‘Quais os benefícios de viver?’ Os benefícios são ilimitados em função dos seus objetivos. Se a sua missão é se preparar para educar, então quais são seus objetivos pedagógicos na prática do Jiu-Jitsu? Essa é a questão fundamental e a resposta é: Três objetivos pedagógicos.

“O primeiro é o objetivo de participação numa comunidade esportiva em todas suas perspectivas socioculturais, inclusive no que diz respeito às oportunidades acadêmicas, profissionais e de relacionamento em função de uma rede mundial de pessoas que se admiram e se respeitam. O segundo é o objetivo terapêutico, que diz respeito a adquirir hábitos saudáveis, sabedoria no controle das emoções e a acreditar que está preparado para lidar, a qualquer momento, com os desafios da vida.

“O terceiro objetivo pedagógico é o de rendimento, focado num processo de melhoria da performance na execução da técnica, ao ponto do atleta ser reconhecido como um artista pela sua expertise. Nesse âmbito, existem parâmetros para identificar o status da evolução do indivíduo. A competição esportiva é apenas um desses parâmetros e muitas vezes é perigosamente super estimulado, inclusive de forma precoce em crianças. Um verdadeiro mestre também sabe estimular a melhoria da performance individual usando ferramentas lúdicas e promovendo o espírito cooperativo de equipe. Para vivenciar o Jiu-Jitsu amplamente é preciso investir nos três objetivos pedagógicos concomitantemente, como se fossem três pilares de sustentação de uma vida íntegra e equilibrada. ”