Felipe Preguiça vence GP de Pesados do BJJ Stars; confira os resultados

A quinta edição do BJJStars, realizada neste sábado, dia 6 de fevereiro, trouxe uma série de atrações com o melhor do Jiu-Jitsu para seus fãs, que puderam acompanhar do conforto de suas casas pelo pay-per-view do BJJStars.tv .

Atração principal do card, o GP de Pesos Pesados, com oito dos melhores atletas da categoria, pagou ao seu campeão um prêmio de 100 mil reais, além de um belo cinturão. Felipe Preguiça, da Gracie Barra, foi a fera que passou pelo duro GP rumo ao título.

O caminho do campeão não foi nada fácil. Para chegar na finalíssima, Preguiça finalizou Luiz Panza na guilhotina e, na semifinal, superou o jovem Erich Munis por 4 a 2, na melhor luta da noite, eleita pela organização. Do outro lado da chave, Gutemberg Pereira fez grande campanha ao superar os campeões mundiais Nicholas Meregali nas vantagens e Lucas Hulk, na decisão dos árbitros.

No combate decisivo, Preguiça trabalhou sua estratégia de dominar uma das pernas, com pegada firme na calça para conter o ímpeto de Gutemberg. Com o jogo seguro, Preguiça subiu na 50/50 e garantiu os dois pontos. Gutemberg tentou ainda sua cartada para devolver a raspagem, mas a experiência de Felipe falou mais alto e o craque da GB segurou o placar de 2 a 0 pelo cinturão.

Antes, na última superluta da noite, Leandro Lo encarou Alex Munis, substituto do lesionado Gustavo Batista. Leandro começou no combate com boa queda e garantiu dois pontos. Alex tentou devolver com uma raspagem, mas Leandro usou sua clássica técnica de espalhar o peso por cima e não sofreu o desequilíbrio. Da meia-guarda, Leandro espetou o joelho para montar, atacou no estrangulamento cruzado e garantiu a vitória.

Outros destaques ficaram com Gabriel Rollo, que conquistou a finalização da noite, eleita pelo evento, ao pegar Miltinho Vieira no armlock; com Bia Mesquita em seu sucesso sobre Thamara Ferreira em duelo sem kimono; e para o nosso GMI casca-grossa Vitor Terra, da academia Gracie Terra, que dominou Pércio Broca nas ações para conquistar a vitória por 5 a 0 nos pontos, com uma queda e uma passagem de guarda.

Confira abaixo os resultados completos!

BJJ STARS 5

São Paulo – SP

6 de fevereiro de 2021

GP Heavyweight

Quartas

Felipe Preguiça finalizou Luiz Panza na guilhotina

Gutemberg Pereira venceu Nicholas Meregali por 5 a 0 nas vantagens

Erich Munis venceu Erberth Santos por 4 a 2 nos pontos

Lucas Hulk venceu Yuri Simões por 7 a 0 nos pontos

Semis

Felipe Preguiça venceu Erich Munis por 3 a 1 nas vantagens, após 2 a 2 nos pontos

Gutemberg Pereira venceu Lucas Hulk na decisão dos árbitros

Final

Felipe Preguiça venceu Gutemberg Pereira por 2 a 0 nos pontos

Superlutas

Leandro Lo finalizou Alex Munis no estrangulamento da meia-guarda

Isaque Bahiense venceu Roberto Jimenez por 4 a 0 nos pontos

Bia Mesquita venceu Thamara Ferreira por 2 a 0 nos pontos

Gabriel Rollo finalizou Miltinho Vieira no armlock

Mario Reis venceu Leon Amancio por 3 a 0 nas vantagens

Vitor Terra venceu Percio Broca por 5 a 0 nos pontos