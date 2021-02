Ricardo Evangelista mira estreia no MMA em 2021

Share it

Campeão pan-americano pela IBJJF em 2019, Ricardo Evangelista atualmente se recupera da sua última lesão para retornar no pique às competições em 2021. Natural da cidade do Rio de Janeiro, o faixa-preta de Jiu-Jitsu, que deu seus primeiros passos na arte em suave com apenas 15 anos, se prepara para um novo desafio em sua carreira.

De olho em novos horizontes, o atleta de 33 anos agora busca iniciar a sua trajetória nas artes marciais mistas. Evangelista, que treina em outras modalidades há um certo tempo, revelou o desejo de assinar com uma grande organização de MMA esse ano.

“Se possível pretendo lutar o Mundial de Master outra vez e o Mundial de adulto. Espero terminar o ano com bons resultados, e se tudo der certo fechar um bom contrato no MMA ainda em 2021”, disse.

Apesar de suas novas ambições, Evangelista deixa claro que ainda tem metas a bater no Jiu-Jitsu. Com quase 20 anos de carreira e

várias medalhas conquistadas, o atleta revela almejar o título no Mundial que é realizado todos os anos na Califórnia:

“Já bati na trave algumas vezes no Mundial da IBJJF, esse é um campeonato que desejo muito ser campeão” finalizou o faixa-preta da GFTeam.