Dez vezes campeão mundial pela IBJJF, Roger passou detalhes de suas posições preferidas em seminário concorrido no nossa GMI Gracie Kore em 2018, com a riqueza de detalhes tradicional de suas aulas. GRACIEMAG esteve por lá e acompanhou de perto.

Na aula, Roger falou das suas posições clássicas e eficientes, como o armlock da guarda, o estrangulamento pelas costas e o clássico estrangulamento da montada que se tornou marca registrada da fera. O segredo para não perder as posições mesmo contra os adversários mais duros do mundo? Roger explicou.

“Busquei evoluir o meu jogo clássico até ele funcionar em alto nível”, disse Roger. “Por exemplo, até a faixa-preta eu não estrangulava ninguém da montada. É mais fácil finalizar num golpe como o triângulo voador, que depende mais do timing, do que raspar na tesoura na faixa-preta. Para estrangular da montada você tem que acertar uns 15 detalhes essenciais durante o processo, se não a pirâmide toda de construção do golpe desmorona.”

Outra posição de destaque no seminário foi o estrangulamento das costas, no qual Roger revelou que prefere aplicar “do lado errado”, como ele mesmo diz. Roger disse que sempre foi ensinado a estrangular com a mão que fica por baixo do adversário, mas sentia pouca mobilidade no ataque. Com isso, Roger estudou a posição e desenvolveu sua própria ofensiva, tirando as possibilidades do adversário escapar, criando espaços para passar a mão e finalizar sem uso de força extrema.

Para pegar a aula exclusiva, gravada pela nossa equipe, clique no vídeo abaixo e aprenda o macete de Roger Gracie!