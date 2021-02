Atleta com síndrome de down Jonathan Pitbull estreia faixa-preta no Pan de Jiu-Jitsu da SAF

Share it

Após quase 10 anos de muito treino e dedicação, o atleta com síndrome de down Jonathan Pitbull pôde, finalmente, realizar seu sonho de competir na faixa-preta. Recém-graduado, ele enfrentou o Secretário Estadual de Esporte, Lazer e Juventude Leandro Alves, no Pan-Americano da SJJSAF, primeira das cinco etapas programadas pela Federação Sul-Americana para 2021.

“Tô muito feliz. Minha estreia na faixa-preta. Obrigado pessoal” disse Pitbull após finalizar seu adversário com um estrangulamento. Para Leandro Alves, que é faixa-marrom mas estava parado há quase 20 anos, a luta teve um sabor duplamente especial.

“Eu tentei, mas não deu. O Jonathan me estrangulou ali e mostrou que realmente é um Pitbull dentro do tatame. Mas fora dele é um doce de menino, um verdadeiro campeão da vida. Além do mais, não bastasse a honra de fazer essa luta, ele despertou em mim um desejo que estava guardado há muito tempo, que é o de voltar a treinar Jiu-Jitsu e quem sabe me tornar um faixa-preta como ele. Parabéns a toda organização da SJJSAF e ao professor André Seabra por tratarem o esporte como um instrumento de inclusão social. Todos deveriam fazer isso. A porta da Secretaria de Esporte está aberta para apoiar vocês no que for possível”, falou o secretário.

Além das lutas adaptadas, o Pan da SJJSAF contou com as disputas regulares da modalidade e com o Parajiu-Jitsu. O próximo campeonato da Federação é o Sul-Americano, a ser realizado nos dias 27 e 28 de março.

“O Pan-Americano foi um sucesso em todos os sentidos. Cronograma seguido à risca, com lutas de altíssimo nível desde o Desafio Kids ao Master. E as lutas de Jiu-Jitsu adaptado realmente já se tornaram uma marca da SJJSAF, um momento em que o público realmente espera para assistir ao show desses verdadeiros campeões. Esperamos todos os atletas novamente no Sul-Americano. Muito em breve abriremos as inscrições com preço promocional para filiados. Fiquem ligados!”, disse o presidente Cleiber Maia.

Confira abaixo o duelo de Jonathan e Leandro, no Pan da SAF!