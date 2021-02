O tributo de Rayron a Ryan Gracie no documentário “Cartas para meu pai”

Share it

O documentário “Cartas para meu pai” aborda delicado processo de Rayron Gracie para entender a perda do pai Ryan Gracie. Rayron, com 7 anos, não sabia o que a morte significava e suas reflexões para entender a perda e a distância do seu herói se transformaram numa série de cartas, retratadas pelo criador do documentário, Allen Alcantara.

Depois de passar a infância escrevendo cartas, na esperança de diminuir a ausência de Ryan, Rayron falou sobre crescer como um Gracie, com o agravante de ser único filho de um dos mais expressivos nomes da família na época, sobre como aprendeu a gostar do Jiu-Jitsu, suas mudanças internas ao longo do processo e escreveu mais uma carta ao pai, refletindo sobre a jornada até o momento, com 19 anos e agora como competidor ávido na faixa-roxa.

A produção traz ainda imagens históricas de Ryan Gracie em sua época de ouro, registradas por fotógrafos clássicos de GRACIEMAG, como Luca Atalla, Gustavo Aragão e Tiago Molinos.

Confira o emocionante curta, com legendas em português, no vídeo abaixo!